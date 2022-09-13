«Двадцать человек в год»: Стало известно число смертей среди туристов на Эльбрусе
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников отметил, что в Альпах ежегодно гибнет сто человек.
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН привел статистику летальности по горному туризму.
«Я могу сказать статистику по Альпам – там порядка ста человек в год гибнут, это примерно на пять миллионов посещений в течение года. У нас такой статистики нет. По Эльбрусу есть статистика – порядка 20 человек в год в среднем гибнет. Такие места привлекают очень много странных людей, есть люди, которые приезжают сами, куда-то идут без гида и без подготовки», - сказал он.
Ране руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН выразил опасения по поводу того, что на рынке спортивного туризма может увеличиться доля «серых» компаний, которые не всегда уделяют должное внимание безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- СМИ: базу иностранных наёмников уничтожили на Харьковском направлении
- «Пари НН» по пенальти обыграл «Химки» в Кубке России
- Пожар в жилом доме на юге Москвы попал на видео
- Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС в Самарканде
- В КПРФ призвали «казнить» исказивших слова Зюганова о мобилизации
- СМИ: Чехия созвала экстренную встречу министров энергетики ЕС
- СМИ: лидер футбольной сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией
- Минпросвет РФ заявил об эвакуации всех желающих учителей из Харьковской области
- Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине истощает бюджет Европы
- Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru