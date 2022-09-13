Основатель Russia Discovery предложил меры для безопасного альпинизма

Вадим Мамонтов отметил, что необходимо классифицировать все маршруты, учитывая уровень подготовки гидов и туристов. 

Для безопасного восхождения необходимо учитывать не только квалификацию гида, но и уровень подготовки туристов, заявил руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

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«Сегодня было заседание комиссии по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии, на котором мы эту тему обсуждали. Мы обсуждали, куда двигаться дальше, чтобы повысить уровень безопасности. Пока нет учебных заведений, которые были бы аккредитованы на обучение инструкторов. Существующие нормативные документы пока никак не фиксируют уровень подготовки туристов, вся ответственность перекладывается на компанию. Здесь предлагается возродить специальные книжки, когда каждое восхождение человека будет там фиксироваться. С другой стороны, это ограничит возможности коммерческих восхождений и не факт, что поможет безопасности. Еще важно классифицировать маршруты, чтобы учитывать уровень подготовки туристов и гидов», - рассказал он.

По его словам, все предложения будут направлены в Ростуризм.

Ранее старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмАльпинисты
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