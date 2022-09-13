«Сильно отстаем»: Названы различия между европейским и российским альпинизмом

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников считает, что в России не хватает необходимой инфраструктуры. 

Российский альпинизм уступает европейскому из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, что также влияет и на безопасность, заявил старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН.

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«Мы сильно отстаем, инфраструктура в Европе появилась не за один день, у них шесть тысяч горных хижин, понятно, что мы не можем их построить быстро. Конечно, если будет кампания государства по развитию инфраструктуры, это значительно поддержит бизнес, в том числе, в вопросах безопасности», - сказал он.

Со своей стороны, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов отметил, что такой вид спорта не в приоритете сейчас для развития, на данный момент больше внимания уделяют горнолыжному туризму.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:ТуризмАльпинисты
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