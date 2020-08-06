10.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»

С 10 августа начинается полномасштабная отправка россиян на чартерных рейсах на турецкие курорты с перелетами в Анталию, Даламан и Бодрум. Российские туристы уже массово покупают туры в Турцию, при этом в СМИ появляется информация о том, что в Турции за последнее время резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Twitter глава Минздрава Фахреттин Коджа. По мимо Турции свои границы для российских туристов открыли Великобритания, Танзания, Абхазия и Черногория.

Как много российских туристов приобрели путевки в Турцию?

Сколько стоят туры в открывшие свои границы страны?

Включается ли в медицинскую страховку случаи заболевания COVID-19?

Как обезопасить туристу свой отдых?

Как отразилось открытие границ на спрос внутреннего туризма?

Какие требования предъявляются странами, принимающими российских туристов?

Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?

Когда Россия будет готова принять иностранных туристов?

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Брифинг проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Брифинг будет транслироваться в прямом эфире 10.08.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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