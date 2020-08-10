В АТОР рассказали, вернут ли деньги за туры в случае нового карантина
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России объяснила НСН, что вместо возврата средств путешественнику будет предлагаться перенос тура на другое время.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»
«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространенным способом компенсации туристам средств во всем мире. Гарантировать, что границу завтра точно не закроют, нельзя. Риски есть всегда. Абсолютно то же самое касается и наших курортов. Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», - заявила она.
Ранее Ломидзе в ходе брифинга заявила о повышении цен на отдых в Турции и на российских направлениях. По ее словам, это обычное сезонное подорожание, связанное с пиком сезона.
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