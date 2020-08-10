Названы самые популярные страны среди российских туристов

«Египет – страна, которая готова принять российских туристов. До коронавируса у нас были прямые рейсы исключительно в Каир. С точки зрения обеспечения безопасности, страна не удовлетворяет нашим требованиям. Прямое сообщение с курортами не открыто. На данный момент нет понимания, когда же это произойдет. Но в этом списке сейчас примерно еще 100 стран, так что Египту уже не так грустно. Но в связи с тем, что есть прямые перелеты из Стамбула до курортов Египта, мы видим определенное оживление в самостоятельном сегменте. Что касается доступных на сегодня стран, то выше всего поток, конечно, в Турцию. Рынок страны более емкий, чем, например, у Абхазии. Танзания не выстрелила совсем. Есть возможность туда улететь, но спроса нет. Великобритания с учетом двухнедельного карантина прибывающих туда иностранных граждан не может рассматриваться как полноценное туристическое направление, пока эти ограничения не будут отменены», - добавила она.

Ранее в ходе брифинга в пресс-центре НСН Майя Ломидзе констатировала, что россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября из-за неподтвержденного слуха о новой волне самоизоляции в России.

