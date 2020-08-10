Цены на путешествия по России выросли на 10%
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала НСН, что цены на отдых в Турции дороже российских направлений на 30%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»
«Мы видим, что цены выросли. В августе это совершенно нормальная картина. Пик сезона, поэтому рост цен прогнозируем. На внутренних направлениях в бюджетном сегменте цены подросли в среднем примерно на 10%, некоторые объекты на 15%, некоторые на 5%. Цены выросли также на отдых в Турции, они сопоставимы с прошлым годом. Турция сейчас дороже на треть, чем на внутренний туризм», - сказала она.
Ранее Ломидзе объяснила, что стандартная туристическая страховка сейчас покрывает заражение коронавирусом. В случае заболевания туристов, имеющих полис, будут лечить за рубежом бесплатно.
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