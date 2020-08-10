Цены на путешествия по России выросли на 10%

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»

«Мы видим, что цены выросли. В августе это совершенно нормальная картина. Пик сезона, поэтому рост цен прогнозируем. На внутренних направлениях в бюджетном сегменте цены подросли в среднем примерно на 10%, некоторые объекты на 15%, некоторые на 5%. Цены выросли также на отдых в Турции, они сопоставимы с прошлым годом. Турция сейчас дороже на треть, чем на внутренний туризм», - сказала она.

Ранее Ломидзе объяснила, что стандартная туристическая страховка сейчас покрывает заражение коронавирусом. В случае заболевания туристов, имеющих полис, будут лечить за рубежом бесплатно.

