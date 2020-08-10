Названо число россиян, которые отдохнут в этом году за рубежом

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе рассказала на пресс-конференции в НСН, сколько россиян смогут отдохнуть в этом году за пределами страны.

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ФОТО: РИА Новости
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