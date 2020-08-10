Россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала НСН, стоит ли бронировать путешествия на осень.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»
«Активно муссируется, что осенью в конце сентября на территории России снова установят режим самоизоляции. Это неподтвержденные слухи. Никаких официальных заявлений на этот счет нет. У нас есть прямо противоположные заявления, что никакой второй волны не будет. Тем не менее по объемам бронирования мы видим, что активные покупки туров происходят в первую половину сентября, по 15-20 число. Далее уже значительно меньше, но тоже есть. Многие ожидают прояснения ситуации. У нас нет никаких документов, подтверждающих возвращение карантина или режима самоизоляции, поэтому, когда к операторам приходят туристы и спрашивают, стоит ли бронировать туры дальше осенью или нет, они знают ровно столько же. Мы рекомендуем исходить из здравого смысла», - посоветовала она.
Ранее в ходе брифинга в пресс-центре НСН Майя Ломидзе рассказала, вернут ли путешественникам деньги за тур в случае нового карантина. По ее словам, вместо возврата средств туристам будет предлагаться перенос тура на другое время.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru