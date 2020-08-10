Россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября

«Активно муссируется, что осенью в конце сентября на территории России снова установят режим самоизоляции. Это неподтвержденные слухи. Никаких официальных заявлений на этот счет нет. У нас есть прямо противоположные заявления, что никакой второй волны не будет. Тем не менее по объемам бронирования мы видим, что активные покупки туров происходят в первую половину сентября, по 15-20 число. Далее уже значительно меньше, но тоже есть. Многие ожидают прояснения ситуации. У нас нет никаких документов, подтверждающих возвращение карантина или режима самоизоляции, поэтому, когда к операторам приходят туристы и спрашивают, стоит ли бронировать туры дальше осенью или нет, они знают ровно столько же. Мы рекомендуем исходить из здравого смысла», - посоветовала она.

Ранее в ходе брифинга в пресс-центре НСН Майя Ломидзе рассказала, вернут ли путешественникам деньги за тур в случае нового карантина. По ее словам, вместо возврата средств туристам будет предлагаться перенос тура на другое время.

