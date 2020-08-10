Стандартная туристическая страховка покроет заражение коронавирусом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»

С 10 августа начинается полномасштабная отправка россиян на чартерных рейсах на турецкие курорты. Помимо Турции свои границы для российских туристов открыли Великобритания, Танзания, Абхазия и Черногория.

«Турция стала на данный момент самым востребованным направлением. Вопрос страховки очень актуальный. Подавляющее большинство страховых компаний включают COVID в свой медицинский полис, он проходит в разряде "грипп". Никаких дополнительных расходов со стороны туристов не требуется. Есть еще и специальные и расширенные страховки именно по коронавирусу, его тоже можно легко приобрести. Есть еще новая страховка от невыезда. Теперь туда включено заболевание в том числе коронавирусом. Данная страховка может применяться также и в путешествиях по России», - рассказала Майя Ломидзе.



Ранее Ростуризм опубликовал памятку для россиян, которые собираются в ближайшее время отправиться на турецкие курорты. Туристам советуют обеспечить себя медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение в случае заражения COVID-19. Помимо этого в ведомстве предупредили о необходимости соблюдения масочного режима, особенно в крупных городах Турции.

