Стандартная туристическая страховка покроет заражение коронавирусом
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как отечественному туристу защититься от коронавируса за рубежом.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до Танзании: какой отдых выбрали россияне»
С 10 августа начинается полномасштабная отправка россиян на чартерных рейсах на турецкие курорты. Помимо Турции свои границы для российских туристов открыли Великобритания, Танзания, Абхазия и Черногория.
«Турция стала на данный момент самым востребованным направлением. Вопрос страховки очень актуальный. Подавляющее большинство страховых компаний включают COVID в свой медицинский полис, он проходит в разряде "грипп". Никаких дополнительных расходов со стороны туристов не требуется. Есть еще и специальные и расширенные страховки именно по коронавирусу, его тоже можно легко приобрести. Есть еще новая страховка от невыезда. Теперь туда включено заболевание в том числе коронавирусом. Данная страховка может применяться также и в путешествиях по России», - рассказала Майя Ломидзе.
Ранее Ростуризм опубликовал памятку для россиян, которые собираются в ближайшее время отправиться на турецкие курорты. Туристам советуют обеспечить себя медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение в случае заражения COVID-19. Помимо этого в ведомстве предупредили о необходимости соблюдения масочного режима, особенно в крупных городах Турции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru