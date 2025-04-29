6.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От мага до цифропсихолога. Как будет работать новый закон о запрете рекламы духовных практик»

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в котором подробно прописали терминологию. Под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами в законопроекте понимается деятельность и консультационные услуги, оказываемые организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, называющими себя: алхимик, астролог, аурадиагност, биоэнергетический терапевт, ведьма, духовный наставник, игропрактик, космоэнергет, кристаллотерапевт, маг, медиум, нейрограф, нейрокодировщик, нумеролог, нутрициолог, практик осознанных сновидений, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, специалист по васту, специалист по тантре, специалист по фэншуй, таролог, хилер, хиромант, цифропсихолог и многие другие. По словам законодателей – это все услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования.

От мага до цифропсихолога. Как формировался список запрещеных практик?

Какая реклама будет запрещена в силу принятия закона?

Как принятие закона может повлиять на деятельность организаций и лиц, предлагающих такие услуги?

Какие правовые механизмы могут быть использованы для определения, что считается "духовной практикой" или "эзотерической услугой"?

Какие правовые последствия предусмотрены для нарушителей этого закона?

Как быть гражданам, которые заинтересованы в получении таких услуг, в контексте нового закона?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;

Президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;

Юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



