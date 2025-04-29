6.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От мага до цифропсихолога. Как будет работать новый закон о запрете рекламы духовных практик»
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в котором подробно прописали терминологию. Под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами в законопроекте понимается деятельность и консультационные услуги, оказываемые организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, называющими себя: алхимик, астролог, аурадиагност, биоэнергетический терапевт, ведьма, духовный наставник, игропрактик, космоэнергет, кристаллотерапевт, маг, медиум, нейрограф, нейрокодировщик, нумеролог, нутрициолог, практик осознанных сновидений, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, специалист по васту, специалист по тантре, специалист по фэншуй, таролог, хилер, хиромант, цифропсихолог и многие другие. По словам законодателей – это все услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования.
- От мага до цифропсихолога. Как формировался список запрещеных практик?
- Какая реклама будет запрещена в силу принятия закона?
- Как принятие закона может повлиять на деятельность организаций и лиц, предлагающих такие услуги?
- Какие правовые механизмы могут быть использованы для определения, что считается "духовной практикой" или "эзотерической услугой"?
- Какие правовые последствия предусмотрены для нарушителей этого закона?
- Как быть гражданам, которые заинтересованы в получении таких услуг, в контексте нового закона?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;
- Президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;
- Юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев
- Психолог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8