Современные эзотерики могут брать примеры с русских сказок, заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.

«Если почитать русские сказки, у нас Иванушка с помощью Бабы-яги добивается целей и задач после того, как она выписывает ему корректную дорожную карту. Она учит его правильно относиться к работе – колоть дрова, топить дом. Она говорит, как ему самому решать свою поставленную задачу. Так должны делать современные духовные наставники и прочие, а не прыгать вокруг Иванушки с полынью. Нигде в русских сказках вы не встретите. Если бы Баба-яга манипулировала этими дурачками, у нее была бы целая секта. Корень проблемы в том, что эзотерики склонны к ведению доминирующего поведения. Они человека начинают в его же проблему тыкать, обвинять его, а не помогать», - объяснил он.

За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

