Юрист назвал варианты регулирования деятельности экстрасенсов
Юрист Антон Ивлев заявил НСН, что можно использовать вариант постоплаты для эзотерических услуг.
В России 40% граждан считают эзотерику выдумкой, в Швейцарии подобная деятельность запрещена в принципе, заявил юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев в пресс-центре НСН.
«В России 40% граждан считают эзотерику выдумкой. Сейчас будет ограничение на рекламу услуг эзотериков, но дальше они будут уходить в подполье. Важно, что законодатели предложат дальше. В Швейцарии это приравнено к мошенничеству, это фактически уголовное преступление. В США таким специалистам выдают свидетельства и лицензии. Полиграф – это не тот инструмент, на который мы можем ориентироваться, потому что лицензии должны выдаваться тем, кто может оказывать качественные услуги. Отрегулировать эти критерии качества невозможно. Если это великая миссия человека, почему мы тогда говорим про коммерческие услуги? Есть еще вариант – постоплаты. Если все получилось, только тогда и платим», - рассказал он.
За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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