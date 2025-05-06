Эзотерики, духовные наставники и маги негативно влияют на отношения в семье, человек в итоге остается один, рушит свой брак, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Психологические практики нацелены на то, чтобы докопаться до внутренних чувств, а это влияет на отношения в семье. В основном такими вещами занимаются девушки в 35+ лет, которые собираются из этой семьи уходить. У них дети, у них муж, но они поняли, что должны жить для себя, наплевать на мужа и так далее. Люди под влиянием эзотериков или духовных наставников главной своей целью видят создание нереального комфорта для себя. Задача всех магов, чакрологов – убедить человека, что он – это высшая ценность. Если его муж, жена, работа не устраивает, то он должен наплевать на это, заняться своим внутренним развитием. Все это приводит к тому, что человек оказывается в одиночестве, в сознании общества это просто шизофреник», - рассказал он.

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в котором подробно прописали терминологию. Под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами в законопроекте понимается деятельность и консультационные услуги, оказываемые организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, называющими себя: алхимик, астролог, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, хиромант, цифропсихолог и многие другие. По словам законодателей – это все услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования.

