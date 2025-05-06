За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«На первом этапе это будут огромные штрафы – от 500 тысяч до миллиона рублей за каждый факт оказания такой услуги. А потом можно добавить уголовное наказание в виде лишения свободы. Мы идем поступательно, главная задача – довести этот проект до первого чтения, принять его во всех трех чтениях. По всей стране должна пройти информация о том, что эзотерические услуги – это богохульства, игры с дьявольским началом. Государство должно об этом сказать, а дальше пусть каждый сам решает. Затем уже системно будем дорабатывать все законопроекты, которые связаны с борьбой с мошенниками. Задача – не пересажать десятки тысяч людей, а просто прекратить это», - отметил он.

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в котором подробно прописали терминологию. Под эзотерическими, духовными и энергетическими услугами в законопроекте понимается деятельность и консультационные услуги, оказываемые организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, называющими себя: алхимик, астролог, расстановщик, регрессолог, рейки-мастер, рунист, рунолог, хиромант, цифропсихолог и многие другие. По словам законодателей – это все услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования.

