Победитель «Битвы экстрасенсов»: Эзотерики уйдут в подполье из-за запрета рекламы
Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин заявил НСН, что нужно бороться с эзотериками-«шизотериками», но запрет просто увеличит долю «подполья».
Эзотерики уйдут в подполье из-за запрета рекламы их деятельности, заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Я поддерживаю идею запрета рекламы подобных услуг. Я рынок эзотерики давно называю «шизотериками». Но есть значительный фундамент, который складывается из народных традиций в регионах. Это мы с вами никак не запретим. Остается открытым вопрос, а что дальше? Эти люди переименуются. Люди, которые увозят людей на ретриты, назовут это туристическими поездками. Если запретим рекламу, дальше придем к тому, что было в ситуации с игровыми автоматами. Мы их запретили, они ушли в подполье, до сих пор там прекрасно существуют в огромном объеме. В этом смысле выросла коррупционная составляющая. Будет примерно такая же ситуация», - объяснил он.
За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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