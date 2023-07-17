18.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От любви до ненависти. Статистика браков и разводов в России»
На Росстате опубликованы данные о браках и разводах в России за январь-апрель 2023 года. Всего зарегистрировано 219 тыс. 860 браков и 216 тыс. 170 разводов. Количество разводов в России только в 2022 году выросло до 683 тысяч, а официальных браков в России становится меньше с каждым годом. Статистика примерно одинаковая и в прогрессивных столичных городах, и в патриархальных провинциях.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Почему растет статистика разводов в России?
- Кто чаще становится инициатором развода? Что чаще всего становится причиной развода?
- Изменился ли возраст вступления в брак?
- Как создать крепкий семейный союз?
- Какие советы можно дать людям, живущим на грани развода?
Участники пресс-конференции:
- Киркора Ирина, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи»;
- Ракша Алексей, независимый демограф
- Головачева Вероника, к.м.н., врач-невролог, психолог, клинический психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8