18.07.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От любви до ненависти. Статистика браков и разводов в России»

На Росстате опубликованы данные о браках и разводах в России за январь-апрель 2023 года. Всего зарегистрировано 219 тыс. 860 браков и 216 тыс. 170 разводов. Количество разводов в России только в 2022 году выросло до 683 тысяч, а официальных браков в России становится меньше с каждым годом. Статистика примерно одинаковая и в прогрессивных столичных городах, и в патриархальных провинциях.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему растет статистика разводов в России?

Кто чаще становится инициатором развода? Что чаще всего становится причиной развода?

Изменился ли возраст вступления в брак?

Как создать крепкий семейный союз?

Какие советы можно дать людям, живущим на грани развода?

Участники пресс-конференции:

Киркора Ирина , заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи»;

, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи»; Ракша Алексей , независимый демограф

, независимый демограф Головачева Вероника, к.м.н., врач-невролог, психолог, клинический психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



