«Инфантильная незрелость»: Психолог назвала причину разводов в России

«Первая причина разводов - бедность, социальное неблагополучие. Бедность составляет 21% всех разводов. Согласно статистике, дальше идут межличностные конфликты. Измены - 24%, неумение уступать - 19%, вредные привычки, чаще всего алкоголизм, наркомания, игромания - 16%. Очень часто женщины не разводятся с мужчинами, у которых есть вредные привычки и становятся созависимыми. Сейчас очень популярна тема созависимых отношений, когда, например, женщина, находящаяся в браке, перестает ориентироваться, кто тут прав, кто виноват и начинает искать проблемы в себе. Например, муж ведет себя как-то агрессивно, злобно, а женщина начинает искать проблемы в себе. Человек, который подстраивается под своего вот такого партера называется созависимым», - рассказала эксперт.

Психолог подчеркнула, что люди часто расходятся из-за инфантилизма, который стал очень большой проблемой в современном мире.

«Также причинами для развода выступают бытовые разногласия и 12% - другие причины. Среди них, например, психологическая незрелость личности как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. К сожалению, в нашем обществе возрастает инфантилизм. Сейчас даже психологи и психотерапевты обсуждают, стоит ли пересмотреть психосоциальные этапы развития личности. Раньше в 20-25 лет были сложившиеся, самодостаточные личности с семьей, с детьми, несущие ответственность, то сейчас очень часто в 20-25 лет - человек, который живет либо с родителями, либо один в своей квартире, но ведет образ жизни подростка. Может работать, может не работать, но какую-то ответственность, какие-то социальные обязательства не несет, говорит, что пока не готов к браку, к взаимным отношениям и так далее», - отметила собеседница НСН.

Ранее телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова заявила НСН, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы, передает «Радиоточка НСН».

