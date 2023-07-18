Зампред СПЧ Киркора призвала убрать потолок декретных выплат в 40 тысяч рублей
Женщины платят налоги с зарплаты, и размер декретных выплат должен быть соразмерным тому, сколько зарабатывала женщина ранее, заявила НСН зампред СПЧ Ирина Киркора.
Зампредседателя Совета по правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН призвала государство пересмотреть потолок декретных выплат женщинам.
«Считаю неправильным, когда женщина платит со своей зарплаты налоги, а когда уходит в декретный отпуск, у нее потолок оплаты - 40 тысяч рублей. Соответственно, если женщина работала и получала зарплату 40 тысяч, в декрете она будет получать 100%, а если она зарабатывала 100-150 тысяч, то в декрете она все равно будет получать 40 тысяч рублей, там самым уменьшая доход своей семьи. Государству стоит пересмотреть оплату декретных и убрать верхнюю планку», - сказала правозащитник.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве за час выпало более четверти месячной нормы осадков
- ВКС передали очередную партию истребителей Су-35С
- АТОР: отдых в Турции подорожает на фоне падения лиры
- В аквапарке под Смоленском утонул ребенок
- Глава Минздрава РФ раскритиковал женщин, откладывающих деторождение ради карьеры
- Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии за взятку
- Зампред СПЧ Киркора назвала идеи чайлфри дефектом психики
- Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
- Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины
- В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru