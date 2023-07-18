Зампред СПЧ Киркора призвала убрать потолок декретных выплат в 40 тысяч рублей

Женщины платят налоги с зарплаты, и размер декретных выплат должен быть соразмерным тому, сколько зарабатывала женщина ранее, заявила НСН зампред СПЧ Ирина Киркора.

Зампредседателя Совета по правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН призвала государство пересмотреть потолок декретных выплат женщинам.

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«Считаю неправильным, когда женщина платит со своей зарплаты налоги, а когда уходит в декретный отпуск, у нее потолок оплаты - 40 тысяч рублей. Соответственно, если женщина работала и получала зарплату 40 тысяч, в декрете она будет получать 100%, а если она зарабатывала 100-150 тысяч, то в декрете она все равно будет получать 40 тысяч рублей, там самым уменьшая доход своей семьи. Государству стоит пересмотреть оплату декретных и убрать верхнюю планку», - сказала правозащитник.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ВыплатыДетиРождаемостьСемья

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