Зампред СПЧ Киркора призвала убрать потолок декретных выплат в 40 тысяч рублей

«Считаю неправильным, когда женщина платит со своей зарплаты налоги, а когда уходит в декретный отпуск, у нее потолок оплаты - 40 тысяч рублей. Соответственно, если женщина работала и получала зарплату 40 тысяч, в декрете она будет получать 100%, а если она зарабатывала 100-150 тысяч, то в декрете она все равно будет получать 40 тысяч рублей, там самым уменьшая доход своей семьи. Государству стоит пересмотреть оплату декретных и убрать верхнюю планку», - сказала правозащитник.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

