«Психотерапевтическая функция»: Психолог назвала главное преимущество семейных отношений

«Самое главное - не жить на грани развода, потому что вот это ощущение неопределенности завтрашнего дня - одна из причин вхождения в хронический стресс. Где стресс, там начинается фаза истощения. Те люди, которые живут на грани развода, подвержены очень высокому риску развития различных психосоматических заболеваний. А вообще-то одна из важнейших функций отношений - психотерапевтическая. Отношения должны помогать, а не наоборот», - сказала собеседница НСН.

Ранее телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова заявила НСН, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы, передает «Радиоточка НСН».

