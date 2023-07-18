Зампред СПЧ Киркора назвала идеи чайлфри дефектом психики
Зампредседателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН назвала дефектом психики нежелание женщины рожать по психологическим причинам.
«Когда женщина отказывается от рождения ребенка, находясь в паре и имея физическое здоровье, просто по психологическим страхам и барьерам - это ненормально. Это дефект психики. В этом направлении надо работать и на уровне государства. Сейчас даже запрещены группы, где подобное обсуждалось. Природу не обманешь», - сказала собеседница НСН.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН отметила, что в России не боятся рожать, но семьи с детьми нуждаются в ощутимой поддержке государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru