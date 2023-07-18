Демограф Ракша: Первого ребенка в России рожают в среднем в 26 лет

«Статистика показывает, что в России женщина рожает первого ребенка примерно в 26 лет. В России этот возраст практически не растет в отличие от других стран, у нас почти самая молодая рождаемость. Если мы сравним Россию с любой развитой страной Европы, то у нас рожают раньше», - сказал собеседник НСН.

По его словам, оптимальный возраст для рождения ребенка в нашей стране - 25-30 лет.

«Оптимум постепенно смещается вслед за общественными предпочтениями. Сейчас люди до 25-26 лет недостаточно зрелые, могут вести не очень здоровый образ жизни. Оптимум здоровья младенцев сейчас приходится на возраст матери 25-29 лет, а в Москве и Чечне - 30 лет. Средние возраста детей также поменялись. Получается, что в более старшем возрасте уже здоровье не позволяет, а в более младшем - еще мозги на место не встали. Оптимум 25-33 года», - отметил эксперт.



Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН отметила, что в России не боятся рожать, но семьи с детьми нуждаются в ощутимой поддержке государства, передает «Радиоточка НСН».

