Демограф Ракша обвинил Минтруд в пропаганде фиктивных разводов

«За последний год почти весь прирост числа разводов исключительно из-за политики Минтруда по введению пособий с учетом критериев нуждаемости и адресности. Эти пособия составлены так, что выгодно находиться вне брака, чтобы получить больше денег. В связи с этим на Северном Кавказе массово происходят фиктивные разводы. Фактически семьи не разваливаются, но по бумагам они расстаются. У нас сейчас неслыханная разводимость у мусульман Северного Кавказа. Число разводов там сейчас превышает число браков в несколько раз. Такого не было никогда», - сказал собеседник НСН.

Ранее телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова заявила НСН, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы, передает «Радиоточка НСН».

