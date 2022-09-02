05.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная теме сезонных заболеваний.
05.09.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Осторожно вирус! Как защитить себя от сезонных заболеваний?»
В России за последние 24 часа зафиксировали 50 952 новых случая COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Глава Минздрава Михаил Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России. Выход из отпусков, посещение детских садов и школ могут привести к распространению сезонных вирусных заболеваний. Загадочный вирус на днях обнаружили в Аргентине: от пневмонии там скончались три человека. В СМИ пишут, что болезнь похожа на ковид, но врачи исключают коронавирус. Кстати, ВОЗ сообщила о 50 тыс. случаев оспы обезьян почти в 100 странах.
Участники пресс-конференции:
- Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;
- Профессор, врач-инфекционист Николай Малышев;
- Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие сезонные заболевания характерны для осени?
- Действительно ли осенью появятся новые штаммы Covid -19?
- Какую профилактику можно провести против сезонных заболеваний?
- На сколько опасна сегодня обезьянья оспа?
- Как проходит вакцинация от гриппа?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8