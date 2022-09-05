«Красное горло, сопли»: Врач заявила, что для ребенка нормально болеть 8 раз в году

Врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус в эфире НСН объяснил, что иммунная система детей более реактивна.

«Красное горло, сопли – это реакция организма на встречу с патогенами. Если к взрослому приходят патогены, то мы можем их подавить, а у детей нет такого опыта», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.

