«Красное горло, сопли»: Врач заявила, что для ребенка нормально болеть 8 раз в году
Первыми ОРВИ и гриппом начинают болеть дети, сказала НСН доктор медицинских наук Елена Малинникова.
Для ребенка нормально болеть 7-8 раз в году, но без осложнений, заявила в пресс-центре НСН заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова.
Ранее иммунолог Андрей Продеус в эфире НСН предупредил о возможном подъеме заболеваемости гриппом и призвал россиян сделать прививку.
«По статистике первыми заболевают ОРВИ дети, а через две недели после этого начинается рост заболеваемости среди взрослых. Для ребенка болеть в год до 7-8 раз нормально, но без осложнений. Здесь важно, как быстро ребенок выходит из состояния болезни», - сказала Елена Малинникова.
Врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус в эфире НСН объяснил, что иммунная система детей более реактивна.
«Красное горло, сопли – это реакция организма на встречу с патогенами. Если к взрослому приходят патогены, то мы можем их подавить, а у детей нет такого опыта», - сказал Продеус.
Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.
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