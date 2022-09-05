Профессор Продеус: Курильщики чаще заражаются гриппом
Люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус.
Организм с хорошей иммунной системой может сдерживать вирус до четырех днем, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что люди с вредными привычками наиболее уязвимы к вирусам.
«Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3-4 дней. Курильщики тоже входят в группу риска, потому что их слизистая быстро поражается, она сухая и поэтому они более уязвимы. При этом не важно, что курить, табак или вейп», - сказал Продеус.
Ранее Андрей Продеус в эфире НСН обратился к россиянам с просьбой не затягивать с прививкой от гриппа. Для того, чтобы она сработала, организму нужно, по его словам, 21 день.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Глава новосибирской турфирмы задержан после гибели туристов
- Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти
- Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться
- Шнурову запретили выступать в Санкт-Петербурге
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
- Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
- Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
- Путин объяснил, ради чего нужно жить
- Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
- Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru