Профессор Продеус: Курильщики чаще заражаются гриппом

Люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Организм с хорошей иммунной системой может сдерживать вирус до четырех днем, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

Иммунолог Продеус призвал россиян не тянуть с прививкой от гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что люди с вредными привычками наиболее уязвимы к вирусам.

«Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3-4 дней. Курильщики тоже входят в группу риска, потому что их слизистая быстро поражается, она сухая и поэтому они более уязвимы. При этом не важно, что курить, табак или вейп», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус в эфире НСН обратился к россиянам с просьбой не затягивать с прививкой от гриппа. Для того, чтобы она сработала, организму нужно, по его словам, 21 день.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурениеОРВИГрипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры