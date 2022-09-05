Профессор Продеус: Курильщики чаще заражаются гриппом

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что люди с вредными привычками наиболее уязвимы к вирусам.

«Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3-4 дней. Курильщики тоже входят в группу риска, потому что их слизистая быстро поражается, она сухая и поэтому они более уязвимы. При этом не важно, что курить, табак или вейп», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус в эфире НСН обратился к россиянам с просьбой не затягивать с прививкой от гриппа. Для того, чтобы она сработала, организму нужно, по его словам, 21 день.