Иммунолог Продеус призвал россиян не тянуть с прививкой от гриппа

В России ожидается подъем сезонных заболеваний, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус. 

Подъем сезонных заболеваний, в том числе, гриппа ожидается в ближайшее время, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

Попова: Пик заболеваемости коронавирусом пройден

Ранее глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что прививку нужно сделать как можно скорее.

«Ожидаем подъема сезонных заболеваний. Грипп начинается. Надо идти прививаться, но не тогда, когда все вокруг начнут болеть, потому что организму нужно время для выработки иммунного ответа, а это 21 день. Если вы сегодня привились, а завтра заболели, то не надо винить прививку», - сказал Продеус.

Пик очередной волны коронавируса, по словам Продеуса, в России пройден.

«Посмотрим насколько стабильным будет снижение, но и в зарубежных странах оно тоже наблюдается. Рост тяжелых и летальных случаев не наблюдался, тяжесть была невыраженная. Наша система здравоохранения показала себя адекватной», - отметил Продеус.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусОРВИГрипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры