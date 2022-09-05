Иммунолог Продеус призвал россиян не тянуть с прививкой от гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что прививку нужно сделать как можно скорее.

«Ожидаем подъема сезонных заболеваний. Грипп начинается. Надо идти прививаться, но не тогда, когда все вокруг начнут болеть, потому что организму нужно время для выработки иммунного ответа, а это 21 день. Если вы сегодня привились, а завтра заболели, то не надо винить прививку», - сказал Продеус.

Пик очередной волны коронавируса, по словам Продеуса, в России пройден.

«Посмотрим насколько стабильным будет снижение, но и в зарубежных странах оно тоже наблюдается. Рост тяжелых и летальных случаев не наблюдался, тяжесть была невыраженная. Наша система здравоохранения показала себя адекватной», - отметил Продеус.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших.

