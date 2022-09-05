Иммунолог Продеус призвал россиян не тянуть с прививкой от гриппа
В России ожидается подъем сезонных заболеваний, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус.
Подъем сезонных заболеваний, в том числе, гриппа ожидается в ближайшее время, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
Ранее глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Продеус считает, что прививку нужно сделать как можно скорее.
«Ожидаем подъема сезонных заболеваний. Грипп начинается. Надо идти прививаться, но не тогда, когда все вокруг начнут болеть, потому что организму нужно время для выработки иммунного ответа, а это 21 день. Если вы сегодня привились, а завтра заболели, то не надо винить прививку», - сказал Продеус.
Пик очередной волны коронавируса, по словам Продеуса, в России пройден.
«Посмотрим насколько стабильным будет снижение, но и в зарубежных странах оно тоже наблюдается. Рост тяжелых и летальных случаев не наблюдался, тяжесть была невыраженная. Наша система здравоохранения показала себя адекватной», - отметил Продеус.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу растет за счет переболевших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти
- Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться
- Шнурову запретили выступать в Санкт-Петербурге
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
- Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
- Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
- Путин объяснил, ради чего нужно жить
- Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
- Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
- Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru