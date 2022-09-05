Иммунолог назвал маски неэффективными в борьбе с COVID-19
Маски – это лишь способ, который мы пытались использовать в борьбе с коронавирусом, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус.
Профессиональное сообщество давно пришло к выводу, что не надо вводить маски, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России замедлились темпы роста заболеваемости COVID-19, а Москва, Московская область и Санкт-Петербург уже прошли пик. Коллективный иммунитет к коронавируса она охарактеризовала как «достаточно высокий», добавив, что вводить дополнительные ограничения сейчас не требуется. Продеус назвал медицинские маски неэффективными в борьбе с вирусом.
«Любые способы, которые ограничивали возможность вируса попасть в организм, мы пытались использовать. Роспотртебнадзор не говорит о том, что мы должны вернуть масочный режим. Я считаю, это перебор. Профессионалы давно сказали, что не нужно вводить маски», - сказал Продеус.
Ранее в эфире НСН иммунологи Андрей Продеус и Николай Крючков поспорили о необходимости возвращения россиян на «удаленку».
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