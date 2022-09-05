Врачи рассказали, что дети умирают от гриппа в 68 раз чаще, чем взрослые
Грипп «обожает» детей в возрасте до 5 лет, сказал НСН доктор медицинских наук Андрей Продеус.
У ребенка до 5 лет в 68 раз больше шансов погибнуть от гриппа, чем у взрослого, заявил в пресс-центре НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова в эфире НСН заявила, первыми ОРВИ и гриппом начинают болеть дети. По ее словам, для ребенка нормально болеть 7-8 раз в году, но без осложнений. Продеус заявил, что дети чаще умирают от гриппа, чем взрослые.
«Грипп «обожает» детей до 5 лет и пожилых старше 65 лет- это две группы людей самого большого риска. Маленькие дети тяжело болеют гриппом. Страшная цифра состоит в летальности: дети младшего возраста погибают в 68 раз чаще, чем взрослые. Когда вы привиты, то у вас меньше возможности передать вирус. Вы то выживете, а у ребенка в 68 раз больше шансов погибнуть», - сказал Продеус.
Он напомнил, что вакцины от гриппа разрешены детям с 6 месяцев.
Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.
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