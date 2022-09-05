Инфекционист посоветовала протирать телефоны антисептиком
Гаджеты нужно обрабатывать антисептиком минимум один раз в день, сказала НСН доктор медицинских наук Елена Малинникова.
Телефоны нужно обрабатывать антисептиком хотя бы раз в день, заявила в пресс-центре НСН заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова.
Ранее иммунолог Андрей Продеус в эфире НСН предупредил о возможном подъеме заболеваемости гриппом и предложил россиянам не затягивать с прививкой.
«Как только попадает мне в руки антисептик, то я никогда не забывают протереть телефон. Делать это надо хотя бы раз в день», - сказала Малинникова.
Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.
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