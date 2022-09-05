Инфекционист посоветовала протирать телефоны антисептиком

Ранее иммунолог Андрей Продеус в эфире НСН предупредил о возможном подъеме заболеваемости гриппом и предложил россиянам не затягивать с прививкой.

«Как только попадает мне в руки антисептик, то я никогда не забывают протереть телефон. Делать это надо хотя бы раз в день», - сказала Малинникова.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.