Инфекционист посоветовала протирать телефоны антисептиком

Гаджеты нужно обрабатывать антисептиком минимум один раз в день, сказала НСН доктор медицинских наук Елена Малинникова. 

Телефоны нужно обрабатывать антисептиком хотя бы раз в день, заявила в пресс-центре НСН заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова.

Профессор Продеус: Курильщики чаще заражаются гриппом

Ранее иммунолог Андрей Продеус в эфире НСН предупредил о возможном подъеме заболеваемости гриппом и предложил россиянам не затягивать с прививкой.

«Как только попадает мне в руки антисептик, то я никогда не забывают протереть телефон. Делать это надо хотя бы раз в день», - сказала Малинникова.

Ранее Андрей Продеус заявил в эфире НСН, что люди с испорченным алкоголем, недосыпом и курением организмом уязвимы к вирусам.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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