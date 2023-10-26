26.10.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ошеломительные скидки туроператоров: куда поедут россияне отдыхать этой зимой?»

Осенью 2023 года российские туроператоры запустили для путешественников максимально выгодные предложения. Падение цен на авиаперелеты и проживание в заграничных отелях достигло 60%. Поскольку покупательская способность населения снизилась, участники рынка стремятся выровнять ситуацию с помощью скидок. Тем временем на Шри-Ланке одобрили выдачу бесплатных виз для туристов из РФ и ряда других государств.

Эксперты отрасли говорят, что россияне стали активнее бронировать «экопоездки» в Мурманск, на Байкал, Кавказ и Дальний Восток, рассказали «Известиям» туроператоры. За год спрос на них вырос в среднем на 20%, а на отдельные направления — в десять раз.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как долго туроператоры будут «раздавать» скидки?

Какие направления пользуются спросом у россиян на ноябрьские праздники?

Сколько туристов сегодня предпочитает отдыхать за рубежом и в России?

Какие новые направления планируются к открытию?

Как сегодня работает акция «раннего» бронирования?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов;

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



