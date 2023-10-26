«Билеты под 100 тысяч»: Почему Израиль не был популярен у российских туристов

В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых, а не туристы, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых. Именно в туристической емкости страна была, но не очень решающая по своему объему, особенно по сравнению с другими соседними странами. В последнее время также была высока стоимость туров. А билеты стоили под 100 тысяч рублей. Во время известных событий в Израиле оказалось мало туристов среди россиян», - отметил он.