«Билеты под 100 тысяч»: Почему Израиль не был популярен у российских туристов
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что Израиль никогда не был массовым направлением для российских туристов.
В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых, а не туристы, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых. Именно в туристической емкости страна была, но не очень решающая по своему объему, особенно по сравнению с другими соседними странами. В последнее время также была высока стоимость туров. А билеты стоили под 100 тысяч рублей. Во время известных событий в Израиле оказалось мало туристов среди россиян», - отметил он.
Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов подтвердил, что Израиль – это не массовая история среди россиян.
«Паломнические туры, люди ездят посмотреть Израиль ради истории. Есть единичные заявки, индивидуальные туристы есть, но массовой истории нет», - добавил он.
Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru