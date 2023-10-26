«Билеты под 100 тысяч»: Почему Израиль не был популярен у российских туристов

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что Израиль никогда не был массовым направлением для российских туристов. 

В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых, а не туристы, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«В Израиль больше ездили люди, которые навещали своих родственников, друзей и знакомых. Именно в туристической емкости страна была, но не очень решающая по своему объему, особенно по сравнению с другими соседними странами. В последнее время также была высока стоимость туров. А билеты стоили под 100 тысяч рублей. Во время известных событий в Израиле оказалось мало туристов среди россиян», - отметил он.

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Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов подтвердил, что Израиль – это не массовая история среди россиян.

«Паломнические туры, люди ездят посмотреть Израиль ради истории. Есть единичные заявки, индивидуальные туристы есть, но массовой истории нет», - добавил он.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Российские ТуристыИзраиль

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