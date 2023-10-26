«Покупать сейчас»: В TEZ TOUR анонсировали путевки в Турцию со скидкой до 50%
Бронировать туры на следующий год в Турцию выгоднее всего в ноябре, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Скидки идут всегда в туризме и везде. Ноябрь – это всегда низкий сезон, на него скидки будут и есть всегда. В ноябре начинается раннее бронирование по Турции, когда контракты со многими отелями уже заключены, выставлена полетная программа. Туроператоры начинают выпускать бронирование, где скидки могут доходить до 50% и более», - рассказал он.
Со своей стороны, генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов перечислил четыре фактора, которые привели к значительным скидкам в последнее время.
«Всегда есть сезонный фактор, когда скидки, также скидки на Египет обусловлены конфликтом на Ближнем-Востоке. Третий момент – это изменение курса доллара, это влияет на стоимость билетов. Четвертый момент – у нас увеличивается и расширяется перевозка», - добавил он.
Осенью 2023 года российские туроператоры запустили для путешественников максимально выгодные предложения. Падение цен на авиаперелеты и проживание в заграничных отелях достигло 60%. Эксперты отрасли говорят, что россияне стали активнее бронировать «экопоездки» в Мурманск, на Байкал, Кавказ и Дальний Восток. За год спрос на них вырос в среднем на 20%, а на отдельные направления — в десять раз.
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