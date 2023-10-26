«Одинаковый чек»: Туроператоры сообщили, что Куба стала альтернативой Турции

Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции по ценовой политике, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.

«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый. Это две разные страны, некорректно их сравнивать, только в разрезе ценовой политики», - рассказала она.

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Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что на Кубе нет проблем с инфраструктурой вопреки мифам туристов.

«На Кубе представлены достаточно хорошие отели мировых брендов. Говорить о том, что на Кубе что-то с инфраструктурой… Внутри страны да, но касательно отельной инфраструктуры там все замечательно», - отметил он.

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заметил, что Кубе есть, куда расти, если говорить именно про уровень сервиса.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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