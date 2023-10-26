«Одинаковый чек»: Туроператоры сообщили, что Куба стала альтернативой Турции
Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции по ценовой политике, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
Куба в летнем сезоне стала альтернативой Турции, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.
«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый. Это две разные страны, некорректно их сравнивать, только в разрезе ценовой политики», - рассказала она.
Со своей стороны, генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что на Кубе нет проблем с инфраструктурой вопреки мифам туристов.
«На Кубе представлены достаточно хорошие отели мировых брендов. Говорить о том, что на Кубе что-то с инфраструктурой… Внутри страны да, но касательно отельной инфраструктуры там все замечательно», - отметил он.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заметил, что Кубе есть, куда расти, если говорить именно про уровень сервиса.
Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru