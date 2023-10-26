Гендиректор TEZ TOUR: ОАЭ вышли на первое место по зимнему отдыху среди россиян

Объединенные Арабские Эмираты лидируют по бронированиям на зимний период, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Если говорить про зимние направления, то на первом месте ОАЭ. В этом году они себя показывают с очень положительной стороны. Мы видим огромную заинтересованность правительства ОАЭ на увеличение пассажиропотока с Россией. Вовлечено большое количество авиакомпаний на то, чтобы поддерживать объем перевозок. Видим спецпредложения. У ОАЭ стоит цель занять позицию номер один по зимнему отдыху среди россиян по выездному туризму. На втором месте Египет, на третьем Таиланд, на четвертом Мальдивы, на пятом Венесуэла»», - отметил он.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

