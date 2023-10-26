«Таиланд, Египет, ОАЭ»: Куда россияне отправятся на ноябрьские праздники

Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина отметила, что в топ также вошли Россия и Турция. По данным TEZ TOUR, популярностью пользуются и Мальдивы.

На ноябрьские праздники россияне поедут в Таиланд, Египет, ОАЭ и Турцию, заявила управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина в пресс-центре НСН.

«Мы видим увеличение продаж на ноябрьские праздники и на новогодние каникулы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ продаж входит пять направлений: Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ и Турция. Эта пятерка одинаковая на ноябрь и на Новый год. До событий в Палестине ни одно из этих направлений не показало уменьшение стоимости», - рассказала она.

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Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что в топ направлений компании входят еще Мальдивы, а вот Россия не вошла даже в десятку.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТаиландТурцияТуристы

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