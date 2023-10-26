«Таиланд, Египет, ОАЭ»: Куда россияне отправятся на ноябрьские праздники

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов добавил, что в топ направлений компании входят еще Мальдивы, а вот Россия не вошла даже в десятку.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

