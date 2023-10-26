TEZ TOUR: Россияне в два раза чаще стали бронировать туры за границу

«Если в прошлом году у нас было забронировано 60 направлений, то сейчас у нас 115 в этом году. Рост практически в два раза. В Европу едут, спрос есть, ассортимент направлений очень большой. Мы, конечно, всегда расстраиваемся, когда он уменьшается, но есть, над чем работать», - рассказал он.

Бронировать туры на следующий год в Турцию можно будет в ноябре со скидкой до 50%, заявил ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

