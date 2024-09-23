24.09.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Осенняя жара: Что будет с урожаем 2024?»

По прогнозам экспертов, урожай зерна в 2024 году сократится на 12,8% до 124,4 млн тонн, пшеницы — на 10,7% сообщают СМИ. Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах страны. Неурожай может сказаться на ценах и на экспортных возможностях для производителей крахмала. Например, в период с 1 по 20 сентября отечественные агроэкспортеры заметно снизили объемы поставок зерна иностранным покупателям, в годовом выражении спад составил 18,7 процента.

Участники пресс-конференции:

глава Зернового союза Аркадий Злочевский;

эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как осенняя жара сказалась на урожае в 2024 году?

В связи с чем Россия снижает вывоз зерна на экспорт?

Какое будущее ждет российских аграриев?

Каковы текущие показатели экспорта зерновых в условиях повышенного риска возникновения мирового продовольственного кризиса и голода?

Какие прогнозы по ценам на зерно?

В какие страны сегодня Россия экспортирует зерно?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

