«Апельсины из Сирии»: Большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов

Большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов из Сирии и Египта, так как продукция здесь стоит слишком дорого, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург в пресс-центре НСН.

«Что касается фруктов и ягод, Сирия, например, готова поставлять нам апельсины, цитрусовую продукцию. Коллеги нас спрашивают, почему мы даже не обсуждаем, что Сирия – это крупный поставщик сегодня. Сегодня на полках магазинов мы видим увеличение числа продуктов из Египта, например, манго, из Азии. Но пока они не очень конкуренты по ценам. Если мы сможем сделать цены более приемлемыми, эта история может вполне успешно развиваться. Себестоимость фруктов в арабских странах гораздо ниже, чем то, что мы видим в магазине. Если это мы наладим, указ президента будет проще реализовать», - отметила она.

Объем производства продукции АПК должен вырасти к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Еще одна задача — увеличение к 2030 году экспорта продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.



