«Невыгодно сеять»: Российские аграрии отказываются от производства пшеницы

Российские аграрии отказываются от производства пшеницы, так как это наименее выгодная культура с точки зрения рентабельности, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Выделение дополнительных средств на субсидирование льготных кредитов для аграриев не предусмотрено. Производители не готовы брать новые кредиты, кредитоваться по нынешним ставкам просто экономика производственная не позволяет, проще не посеять. Продать потом по нормальным ценам невозможно, по некоторым культурам вообще стало нерентабельно выращивать. Поэтому площади уходят под то, что более рентабельно – масличные культуры, бобовые. А пшеница теряет позиции, так как производители теряют интерес. У нас растет проблема задолженности и невозвратности, есть риск массовых банкротств», - рассказал он.

Урожай кукурузы в этом году будет рекордно низким не только из-за засушливой погоды в южных регионах, на итоги года повлиял переход на отечественные семена, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

