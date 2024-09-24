«Потенциальный экспорт»: Российские аграрии устремились на рынки Ближнего Востока
Мария Гинзбург заявила НСН, что сегодня много хозяйств, которые хотят выйти на новые рынки - Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки.
Российские аграрии готовы выходить на новые рынки, включая Ближний Восток, но для этого нужно подсказать им, с кем выстраивать коммуникацию, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург в пресс-центре НСН.
«Я бы разделила вопросы, которые влияют на наш экспортный потенциал, на блоки. Первое – это наши внутренние механизмы, включая экспортные потенциалы. Парадокс заключается в том, что наш экспортный потенциал зависит не от объема урожая, а от тех инфляционных тенденций, которые у нас наблюдается. Ограничения субсидий также снижают рентабельность производства. Второе – это внешние факторы, включая санкции. Сегодня у нас много хозяйств, которые хотят выйти на новые рынки, например, страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, но у нас не хватает коммуникации. Новые рынки очень перспективны, надо, чтобы поставщики знали, куда обращаться для налаживания контактов», - рассказала она.
Урожай кукурузы в этом году будет рекордно низким не только из-за засушливой погоды в южных регионах, на итоги года повлиял переход на отечественные семена, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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