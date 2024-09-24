«Отказ от импортных семян»: Злочевский объяснил антирекорд по сбору кукурузы
Аркадий Злочевский заявил НСН, что падение урожайности связано с заменой импортных гибридов, с переходом на отечественную селекцию.
Урожай кукурузы в этом году будет рекордно низким не только из-за засушливой погоды в южных регионах, на итоги года повлиял переход на отечественные семена, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Урожай кукурузы будет меньше, чем обычно, даже ниже средних значений. Но причина не одна, влияет не только засуха в южных регионах. У нас были введены новые правила по ввозу семян импортных, а культура импортозависимая культура по семенам. Падение урожайности обеспечено и заменой импортных гибридов на отечественную селекцию, которая не догоняет по способности, по соотношению цены и качества, дает меньше урожая. Что касается прогнозов по сборам, итоги рано подводить, за последние две недели еще снижены прогнозы по валовому сбору до 126 млн тонн, еще на миллион прогнозы понизились», - рассказал он.
По прогнозам экспертов, урожай зерна в 2024 году сократится на 12,8% до 124,4 млн тонн, пшеницы — на 10,7%, сообщают СМИ. Урожай кукурузы в России может оказаться худшим за шесть лет из-за засушливой погоды в южных регионах страны. Неурожай может сказаться на ценах и на экспортных возможностях для производителей крахмала. Например, в период с 1 по 20 сентября отечественные агроэкспортеры заметно снизили объемы поставок зерна иностранным покупателям, в годовом выражении спад составил 18,7%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru