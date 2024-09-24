«Франция не справляется»: Страны Африки переходят на российское зерно
Мария Гинзбург заявила НСН, что французские аналитики прогнозируют падение урожая в стране, Африка переходит на российское зерно.
Египет, Саудовская Аравия, Турция, Иран и Бангладеш вырвались в пятерку стран-покупателей российского зерна, Африка набирает обороты, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург в пресс-центре НСН.
{{related_post_mRc02ZrQr}}
«Наша пятерка игроков – покупателей зерна, пшеницы - это Египет, Саудовская Аравия, Турция, Иран и Бангладеш. Из новых тенденций у нас набирает обороты Марокко, но здесь еще надо в целом отметить Северную Африку. Французские аналитики прогнозируют, что урожай в стране сильно падает, а Франция – основной поставщик пшеницы в страны Африки. На фоне этого мы склоняемся к тому, что есть шансы, что российское зерно будет превалировать на рынке Северной Африки», - отметила она.
Засушливая погода не ставит крест на озимых культурах, все будет зависеть от уровня снега в регионах, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН. По его словам, почва может насытиться влагой даже в сухие годы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Дефицит бюджета в следующей трехлетке не превысит одного процента ВВП
- В Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю
- Генеральный секретарь ООН призвал к миру на Украине
- Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей
- Мишустин: С 2025 года МРОТ увеличат более чем на 16,5%
- Мединский: Длительность образования в школах и вузах скоро сократят
- Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие Церкви в социальных сетях
- Магнитная буря настигнет Землю 25 сентября
- Ирак будет давать ливанцам бесплатные въездные визы
- Володин опроверг информацию об ужесточении мер за публичное оскорбление власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru