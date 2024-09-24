«Франция не справляется»: Страны Африки переходят на российское зерно

Египет, Саудовская Аравия, Турция, Иран и Бангладеш вырвались в пятерку стран-покупателей российского зерна, Африка набирает обороты, заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель Дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург в пресс-центре НСН.

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«Наша пятерка игроков – покупателей зерна, пшеницы - это Египет, Саудовская Аравия, Турция, Иран и Бангладеш. Из новых тенденций у нас набирает обороты Марокко, но здесь еще надо в целом отметить Северную Африку. Французские аналитики прогнозируют, что урожай в стране сильно падает, а Франция – основной поставщик пшеницы в страны Африки. На фоне этого мы склоняемся к тому, что есть шансы, что российское зерно будет превалировать на рынке Северной Африки», - отметила она.

Засушливая погода не ставит крест на озимых культурах, все будет зависеть от уровня снега в регионах, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН. По его словам, почва может насытиться влагой даже в сухие годы.

