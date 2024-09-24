«Ничего не пропало!»: В Зерновом союзе оценили последствия засушливого лета

Засушливая погода не ставит крест на озимых культурах, все будет зависеть от уровня снега в регионах, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН. По его словам, почва может насытиться влагой даже в сухие годы.

«Мы раз в четыре-пять лет входим в зимовку с очень сухим составом почвы, это всегда риски. Но потом по весне ситуация выправляется, увлажнения хватает. Так было неоднократно, влаги было достаточно по итогу, ничего смертельного от сухого периода не происходило. Конечно, риски есть, так как может быть в этом году недостаточно снега. Озимые могут пострадать, но пока нельзя ставить точку и говорить, что все пропало. Рановато делать выводы, ничего еще не пропало, мы пока обсуждаем риски», - рассказал он.

Урожай кукурузы в этом году будет рекордно низким не только из-за засушливой погоды в южных регионах, на итоги года повлиял переход на отечественные семена, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

