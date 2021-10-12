пресс-конференции
Анонс

Осенний лифтопад: Почему дорога домой превращается в краш-тест

Информация

Начало конференции

12:00

15 октября 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

15.10.2021 состоится пресс-конференция, посвященная происшествиям с лифтами в России

15.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Осенний лифтопад: Почему дорога домой превращается в краш-тест»

Снова участились случаи падения лифтов в жилых домах. Недавно учительница столичной школы Екатерина Анисимова стала жертвой неисправного лифта в ЖК «Москвичка» в районе Коммунарка, в связи с чем у женщины выявили серьезные ушибы. Не за долго до случая в Коммунарке подобное происшествие произошло в жилом комплексе «Арт» в Красногорске, в результате которого серьезные травмы получила 26-летняя девушка. Инцидент с лифтом едва не привел к трагедии в одной из многоэтажек в поселении Внуковское – это в Новой Москве. Во время спуска подъемник заклинило, он резко помчался наверх и ударился о крышу. Внутри находились мужчина с маленьким ребенком. По данным Минпромторга России за 2018 год, четверть из 433 тысяч домовых лифтов находится в крайне изношенном состоянии. За последние пять лет почти сто человек погибли из-за неисправности лифтов и опасность угрожает миллионам россиян.

Участники пресс-конференции планируют обсудить следующие вопросы:

  • Какова статистика происшествий с лифтами в России?
  • Кто и в каких случаях отвечает за безопасность нахождения в лифтах?
  • Почему Управляющие компании не реагируют на жалобы жильцов?
  • Куда жильцам необходимо обращаться при происшествии?
  • В каких случаях жильцы дома имеют право требовать замену лифта?

В конференции примут участие:

  • Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров;
  • Председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин;
  • Муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции