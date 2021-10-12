15.10.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Осенний лифтопад: Почему дорога домой превращается в краш-тест»

Снова участились случаи падения лифтов в жилых домах. Недавно учительница столичной школы Екатерина Анисимова стала жертвой неисправного лифта в ЖК «Москвичка» в районе Коммунарка, в связи с чем у женщины выявили серьезные ушибы. Не за долго до случая в Коммунарке подобное происшествие произошло в жилом комплексе «Арт» в Красногорске, в результате которого серьезные травмы получила 26-летняя девушка. Инцидент с лифтом едва не привел к трагедии в одной из многоэтажек в поселении Внуковское – это в Новой Москве. Во время спуска подъемник заклинило, он резко помчался наверх и ударился о крышу. Внутри находились мужчина с маленьким ребенком. По данным Минпромторга России за 2018 год, четверть из 433 тысяч домовых лифтов находится в крайне изношенном состоянии. За последние пять лет почти сто человек погибли из-за неисправности лифтов и опасность угрожает миллионам россиян.

Участники пресс-конференции планируют обсудить следующие вопросы:

Какова статистика происшествий с лифтами в России?

Кто и в каких случаях отвечает за безопасность нахождения в лифтах?

Почему Управляющие компании не реагируют на жалобы жильцов?

Куда жильцам необходимо обращаться при происшествии?

В каких случаях жильцы дома имеют право требовать замену лифта?

В конференции примут участие:

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров;

Председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин;

Муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



