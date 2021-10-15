«Критическая ситуация». В лифтовом союзе заявил об отсутствии госконтроля в отрасли
Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров отметил, что на данный момент нет органа, который наделен полномочиями по надзору в сфере эксплуатации лифтов.
На данный момент нет должного государственного контроля и надзора в сфере эксплуатации лифтов, заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
«За эти годы были приняты несколько документов, которые обязывают компании, которые обслуживают лифты, должны заявляться в Ростехнадзор и по этим данным формируется реестр специализированных компаний. Но в данный момент у нас существует правовой пробел финальный, которого не хватает для выстраивания нормативного регулирования государственного контроля и надзора за лифтами. Необходим документ федерального органа, который наделял бы какой-то орган полномочиями официально. Сейчас ситуация достаточно критическая. С 1 июля вступил в силу закон №170, который определил перечень органов, которые осуществляют надзор, Ростехнадзор на данный момент не получил эти права», - отметил Захаров.
Аварии с лифтами связаны с целой совокупностью проблем в этой области, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. В первую очередь - с качеством обслуживания и старыми недочетами.
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