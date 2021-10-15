Жилищный союз: 90% лифтов находятся в опасном состоянии

Юрист Константин Крохин отметил, что российские лифты на деле не обслуживаются совсем, так как это дорого, а все управляющие компании связаны с органами власти. 

Около 90% лифтов сегодня не пройдут проверку безопасности, заявил председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«После введения лицензирования в 2019 году у нас не осталось независимых управляющих компаний, у нас все УК так или иначе связаны с органами власти. Лифты просто не обслуживаются, то есть если все лифты, которые сегодня есть, проверить по-настоящему, выяснится, что 90% лифтов находятся в опасном состоянии. Их никто не обслуживает, это дорого, критическая ситуация с лифтами импортными. Сегодня таких лифтов пол-Москвы, люди просто не знают», - заявил Крохин.

Региональные власти зачастую не могут должным образом решить вопрос капитального ремонта в жилых домах, это касается и лифтов, заявила муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ЖКХЛифт
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