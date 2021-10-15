Депутат призвала вернуть федеральный контроль за эксплуатацией лифтов
Муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова отметила, что региональные комиссии зачастую относятся к сфере установки и ремонта лифтов формально.
Региональные власти зачастую не могут должным образом решить вопрос капитального ремонта в жилых домах, это касается и лифтов, заявила муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова в пресс-центре НСН.
«"Федералам" необходимо вернуть функции надзора, потому что то, что происходит в регионе, если он варится сам в собственном соку без надзора "федералов", которые не зависят по должностям, зарплатам и так далее от региональной власти, все очень печально. Замена лифтов – это тоже один из видов работ по капремонту. Если все эти приемные комиссии зависят от региональной власти, то все работы по капремонту принимаются не по факту сделанного, а когда надо их принять, есть сроки. Лифт, может, еще возле дома стоит, но по срокам накладки», - отметила Селькова.
На данный момент нет должного государственного контроля и надзора в сфере эксплуатации лифтов, заявила вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
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