«Не можем потратить деньги». Управляющие компании высказались о замене лифтов
Председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин отметил, что деньги на ремонт лифтов зачастую есть, но воспользоваться ими не так просто.
Существует ряд законодательных ограничений, которые затягивают процесс ремонтирования лифтов на этапе подписания договоров, заявил председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Я представляю управляющие организации. Мы владеем спецсчетами, но не можем потратить деньги, потому что есть ряд ограничений, которые препятствуют этому. Например, повышенный кворум собрания по капремонту – 2/3. В больших домах, как в Москве, и с той урбанизацией, собрать даже 50% невозможно. Получается так, что большинство средств на счету невозможно использовать на ремонт лифтов. В соответствии с федеральным законом, гарантийный срок подрядчик должен установить пять лет. Ни один подрядчик на рынке сегодня не устанавливает срок по капремонту 5 лет. Нам отказывает банк», - заявил Крохин.
На данный момент нет должного государственного контроля и надзора в сфере эксплуатации лифтов, заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
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