«Монополия и блат». Юрист призвал ГБУ «Жилищник» навести порядок в домах

В большинстве случаев документы при проверке жилых домов фальсифицируются, о безопасности людей никто не думает, заявил председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Каждый год фальсифицируются документы. Если взять дом, где «Жилищник», у него с вероятностью 90% все фальсифицировано. Там все красиво, но на самом деле никакой безопасности нет. Вот проблема, надзор фальшивый. Люди ездят в опасных лифтах. В домах высотные лифты, там очень много электроники. Есть проблема нехватки кадров, их никто не готовит. Это профанация, этот механик не может за всем уследить. Это та же история, что у «Жилищника», у которого 400 домов в управлении, он за ними тоже не следит, это просто посредник. Эта гипермонополизация приводит к тому, что поверхностный контроль, низкое качество, компании все блатные», - добавил Крохин.

Ранее он говорил, что независимых управляющих компаний не осталось - все они так или иначе связаны с государством.