«Монополия и блат». Юрист призвал ГБУ «Жилищник» навести порядок в домах
Председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин заявил, что за безопасностью жилых домов сегодня зачастую просто некому следить.
В большинстве случаев документы при проверке жилых домов фальсифицируются, о безопасности людей никто не думает, заявил председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Каждый год фальсифицируются документы. Если взять дом, где «Жилищник», у него с вероятностью 90% все фальсифицировано. Там все красиво, но на самом деле никакой безопасности нет. Вот проблема, надзор фальшивый. Люди ездят в опасных лифтах. В домах высотные лифты, там очень много электроники. Есть проблема нехватки кадров, их никто не готовит. Это профанация, этот механик не может за всем уследить. Это та же история, что у «Жилищника», у которого 400 домов в управлении, он за ними тоже не следит, это просто посредник. Эта гипермонополизация приводит к тому, что поверхностный контроль, низкое качество, компании все блатные», - добавил Крохин.
Ранее он говорил, что независимых управляющих компаний не осталось - все они так или иначе связаны с государством.
На одного механика сегодня приходится по 60-100 лифтов, невозможно обслуживать на должном уровне, это будет для галочки, подтвердила муниципальный депутат московского района Черемушки Елена Селькова в пресс-центре НСН.
На данный момент нет должного государственного контроля и надзора в сфере эксплуатации лифтов, заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в пресс-центре НСН.
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